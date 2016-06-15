В Одесі позбавили водійських прав екс-патрульного, який керував автомобілем у нетверезому стані

Як повідомили УНІАН в прес-службі суду, позбавлений права керування транспортними засобами працівник патрульної поліції, який керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.

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«16 травня 2016 року о 9.00 водій-поліцейський керував автомобілем «ВАЗ 2107» і, не дотримуючись безпечного інтервалу, скоїв наїзд на два припарковані автомобілі, після чого залишив місце події», - сказали в прес-службі.

У суді зазначили, що через кілька хвилин водій був затриманий співробітниками патрульної поліції. Під час затримання поводився агресивно і вдарив одного з поліцейських.

Під час судового засідання водій зазначив, що в поліції вже не працює, і визнав свою провину.