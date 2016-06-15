У Дніпрі правоохоронці вилучили великий арсенал зброї, вивезеної з району АТО

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, зброю знайшли у приватному гаражі на території одного з гаражних кооперативів. Також затримано групу жителів Дніпра, причетних до незаконного зберігання та збуту зброї і боєприпасів.

Згідно з повідомленням, правоохоронці вилучили: 2 вогнемети «Шмель»; 12 гранатометів РПГ-26; пістолет-кулемет Судаєва; снайперську гвинтівку Драгунова; пістолет ТТ; два підствольні гранатомети; 70 гранат РГД та Ф-1, 7 ящиків набоїв калібру 7,62 мм по 1720 штук; 3 ящики набоїв калібру 5,45 мм по 2100 штук.

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Також у гаражі виявлено 2 протитанкові міни; 120 гранат до підствольних гранатометів, 17 пострілів «ВОГ»; набої до станкового кулемета – 2 цинки; 25 споряджених магазинів до автомата «Калашникова», 4 постріли до гармати калібру 40 мм; танковий снаряд калібру 120 мм; 4 бронежилети тощо.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) та ч. 2 ст. 410 (викрадення, привласнення, військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Триває комплекс невідкладних слідчих дій.