На "чорному ринку" Донецька з'явилася російська зброя, яка постачалася бойовикам - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Встановлено чергові випадки розкрадання російської зброї у частинах 1 армійського корпусу Збройних сил РФ та підрозділах, підпорядкованих так званому "МДБ ДНР".

"16 травня у зв’язку із появою на чорному ринку Донецька автоматів АК-47 і пістолетів Макарова у заводській упаковці співробітниками ФСБ РФ проводиться перевірка місця зберігання зброї т.зв. МДБ ДНР (Донецьк, бульвар Шевченка, 26), куди нещодавно завезено чергову партію стрілецької зброї з Росії", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають розвідники, 17 травня, з огляду на затримання у Новоазовську військовослужбовця 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти 1 арміського корпусу під час спроби продажу пістолета Макарова, у місцях зберігання зброї та боєприпасів цього полку проведено позапланову перевірку, під час якої виявлено нестачу п’яти автоматів Калашникова (АК-74 та АК-47), снайперської гвинтівки (СВД) та пістолета Макарова.

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"З огляду на низький рівень військової дисципліни та професійної підготовки продовжуються випадки ведення "дружнього вогню" по своїх позиціях у частинах та з’єднаннях 1 АК ЗС РФ", - повідомляє розвідка.

Так, 17 травня особовий склад підрозділу 7 окремої мотострілецької бригади (Дебальцеве) 2 арміського корпусу армії РФ (Луганськ), перебуваючи на передовій позиції у стані алкогольного сп’яніння, здійснив обстріл посадових осіб бригади, які прибули для перевірки, а військовослужбовці 11 окремої мотострілецької бригади, внаслідок незадовільної організації взаємодії, помилково обстріляв особовий склад окремої роти БПЛА.