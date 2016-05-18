На "чорному ринку" Донецька з'явилася російська зброя, яка постачалася бойовикам - розвідка
Федеральна служба безпеки РФ перевіряє факти появи на чорному ринку окупованого Донецька російської зброї, яка постачалася бойовикам для ведення війни проти українських сил на Донбасі.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Встановлено чергові випадки розкрадання російської зброї у частинах 1 армійського корпусу Збройних сил РФ та підрозділах, підпорядкованих так званому "МДБ ДНР".
"16 травня у зв’язку із появою на чорному ринку Донецька автоматів АК-47 і пістолетів Макарова у заводській упаковці співробітниками ФСБ РФ проводиться перевірка місця зберігання зброї т.зв. МДБ ДНР (Донецьк, бульвар Шевченка, 26), куди нещодавно завезено чергову партію стрілецької зброї з Росії", - йдеться в повідомленні.
Як зазначають розвідники, 17 травня, з огляду на затримання у Новоазовську військовослужбовця 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти 1 арміського корпусу під час спроби продажу пістолета Макарова, у місцях зберігання зброї та боєприпасів цього полку проведено позапланову перевірку, під час якої виявлено нестачу п’яти автоматів Калашникова (АК-74 та АК-47), снайперської гвинтівки (СВД) та пістолета Макарова.
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"З огляду на низький рівень військової дисципліни та професійної підготовки продовжуються випадки ведення "дружнього вогню" по своїх позиціях у частинах та з’єднаннях 1 АК ЗС РФ", - повідомляє розвідка.
Так, 17 травня особовий склад підрозділу 7 окремої мотострілецької бригади (Дебальцеве) 2 арміського корпусу армії РФ (Луганськ), перебуваючи на передовій позиції у стані алкогольного сп’яніння, здійснив обстріл посадових осіб бригади, які прибули для перевірки, а військовослужбовці 11 окремої мотострілецької бригади, внаслідок незадовільної організації взаємодії, помилково обстріляв особовий склад окремої роти БПЛА.