У Миколаєві стався вибух у під’їзді багатоквартирного будинку (фото)

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції у Миколаївській області, вибух стався сьогодні близько 4.00.

З місця події вилучено залишки, ймовірно, від вибухового приладу.

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Слідчим відділом Інгульського відділу поліції розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.129 Кримінального кодексу України "Погроза вбивством", санкція якої передбачає арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.

Правоохоронці встановлюють обставини події.