СБУ запобігла контрабанді старовинних ікон до Росії
21:13, 17 червня 2016Суспільство
412 0
У Сумській області співробітники Служби безпеки України спільно з митниками та прикордонниками на посту «Велика Писарівка» вилучили дев’ять старовинних ікон, які громадянин України намагався вивезти «зеленим коридором» до Росії.
СБУ: Культурні цінності вивозилися на замовлення російських колекціонерів / Фото УНІАН
Про це УНІАН повідомила керівник прес-групи УСБУ в Сумській області Олеся Рапута.
«Культурні цінності вивозилися на замовлення російських колекціонерів. Ікони, за попередніми висновками фахівців, виконані невідомими майстрами іконопису у 19 – на початку 20 століть та мають історичне значення. Також у зловмисника вилучено одинадцять орденів та медалей 20 сторіччя», – поінформувала Рапута.
Читайте такожСБУ спіймала на хабарі російського дипломата (відео)
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України.
Тривають оперативно-слідчі дії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter