СБУ запобігла контрабанді старовинних ікон до Росії

Про це УНІАН повідомила керівник прес-групи УСБУ в Сумській області Олеся Рапута.

«Культурні цінності вивозилися на замовлення російських колекціонерів. Ікони, за попередніми висновками фахівців, виконані невідомими майстрами іконопису у 19 – на початку 20 століть та мають історичне значення. Також у зловмисника вилучено одинадцять орденів та медалей 20 сторіччя», – поінформувала Рапута.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії.