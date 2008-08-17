Одразу в семи областях України горить ліс

У ряді регіонів України горить ліс.

Як повідомили УНІАН у у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, у суботу о 13.50 біля смт Десна Козелецького району Чернігівської області на території Остерського військового лісництва виникла пожежа хвойного лісу на площі близько 50 га. Станом на 7.00 неділі осередками пожежі охоплено близько 350 га лісу (200 га - верхова, 150 га - низова). До ліквідації пожежі задіяно 850 осіб, 73 одиниці пожежної та спеціальної техніки, та пожежний літак.

Внаслідок сухої погоди, важкодоступних місць, віддаленості місць водопостачання пожежа набула подальшого розповсюдження вогню на лісовий масив та розташоване біля нього с. Косачівка Козелецького району (470 жителів, 465 будівель, з яких 270 житлових). Вогнем знищено 20 приватних житлових будинків, з них 10 житлових, у яких проживало 16 осіб. Причина пожежі встановлюється.

У Харківській області вчора о 14.35 між селами Червоний Шахтар та Іванівка Ізюмського району на території ДП "Придінецьке лісництво" виникла пожежа хвойного лісу на площі близько 80 га (30 га - верхова, 50 - низова). Станом на 7.00 неділі осередками пожежі охоплено близько 500 га лісу. До ліквідації пожежі задіяно 732 особи, 72 одиниці пожежної та спеціальної техніки, 2 гелікоптера та 2 пожежні літаки. Жертв і постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.

У Дніпропетровській області у суботу о 12.35 біля с. Великоолександрівка Павлоградського району в хвойному лісі ДП "Великоолександрівське лісництво" виникла пожежа. О 18.50 підрозділами Державної пожежної охорони, працівниками та технікою лісництва, обласного управління лісового господарства пожежу на площі близько 70 га (40 га - верхова та 30 га - низова) локалізовано. Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі та збитки встановлюються.

У Полтавській області о 13.00 16 серпня біля сіл Мар`янівка. Руденківка та Пудлівка Новосанджарського району на території ДП "Новосанджарське лісництво" на двох осередках виникла пожежа хвойного лісу. О 23.15 підрозділами Державної пожежної охорони, працівниками та технікою лісництва, двома пожежними потягами Південної залізниці пожежу на площі близько 85 га (42 га - верхова та 43 га - низова) ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі та збитки встановлюються.

У Криму у суботу о 10.50 біля с. Тополі Бахчисарайського району на території ДП "Привольне лісництво" виникла степово-лісова пожежа. О 19.00 підрозділами Державної пожежної охорони, працівниками та технікою лісництва пожежу на площі близько 25 га (8 га - верхова та 17 га - низова) локалізовано. Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі та збитки встановлюються.

У Луганській області вчора о 12.35 біля с. Луб`янка Білокуракінського району на території ДП "Білокуракінське лісництво" виникла степово-лісова пожежа. О 15.15 підрозділами Державної пожежної охорони, працівниками та технікою лісництва пожежу на площі близько 30 га (9 га - верхова та 21 га - низова) локалізовано. Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі та збитки встановлюються.

У Херсонській області 16 серпня о 15.40 біля с. Виноградове Цюрупинського району на території ДП "Виноградівське лісництво" виникла пожежа хвойного лісу. О 21.05 підрозділами Державної пожежної охорони, працівниками та технікою лісництва пожежу на площі близько 45 га (10 га - верхова та 35 га - низова) локалізовано. Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі та збитки встановлюються.