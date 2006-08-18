В Україні стало більше Ющенків і Тимошенків

У першому півріччі цього року 10 тис. 833 українських громадян звернулися в органи реєстрації актів цивільного стану з проханням змінити своє ім’я, по-батькові чи прізвище.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства юстиції України, зазначивши, що це на 2% менше, аніж за аналогічний період минулого року.

За інформацією Управління цивільного стану громадян Мін’юсту, як і минулого року, найактивнішими щодо зміни імені виявилися жителі Львівщині – 1034 бажаючих. Серед лідерів також Донеччина, де зареєстровано 899 змін, та Івано-Франківщина – 809.

Найменше змінювали імена, як і торік, у Севастополі – 95 випадків, на Чернігівщині – 156 та Кіровоградщині – 189.

В Управлінні поінформували, що були випадки, коли українці змінювали свої імена та прізвища на імена та прізвища відомих політиків в Україні, навіть президентів, а також артистів. Зокрема, на ЮЩЕНКА, Юлію ТИМОШЕНКО, ОРБАКАЙТЕ. Крім того, багато осіб робили зміни із релігійних переконань. Так, були зареєстровані переміни ЛІВШУК Ганну Павлівну на НЕБЕСНУ Анну Христову, Яну на Іоанну, Яна на Іоана. Траплялися випадки зміни прізвища на БОЖЬЮ, КРІШНУ, ГЛАДУН-ХРИСТОВА.

Як зазначають у Мін’юсті, особа, яка досягла шістнадцяти років, має право змінити своє прізвище та ім’я відповідно до статті 295 Цивільного кодексу України. Крім того, таке право має чотирнадцятирічна особа. Але на це повинна бути згода батьків або одного з батьків, з ким вона проживає, чи піклувальника.