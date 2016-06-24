Випускники Харківського університету Повітряних сил отримали дипломи (фоторепортаж)

У заході взяв участь президент України Петро Порошенко. Голова держави вручив дипломи з відзнакою та золоті медалі найкращим випускникам.

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Під час церемонії відбулися показові виступи літаків Л-39 "Альбатрос", Су-27 та Ан-26.

Як повідомляв УНІАН, також сьогодні Харківському університету повітряних сил імені Івана Кожедуба надали статус Національного.