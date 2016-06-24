Харківському університету повітряних сил імені Івана Кожедуба надали статус Національного
14:07, 24 червня 2016Суспільство
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Порошенко зробив Університет ВС ім. Кожедуба національним.
Порошенко також зазначив, що визнає поточний рік роком Повітряних Сил / www.vnz.univ.kiev.ua
Про це заявив президент України Петро Порошенко, повідомляє Эспрессо.TV.
Зараз глава держави перебуває в Чугуєві на церемонії вручення дипломів випускникам Харківського університету Повітряних сил, де і оголосив про своє рішення.
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Порошенко також зазначив, що визнає поточний рік роком Повітряних Сил. Це демонструє усвідомлення Україною ролі і місця військової авіації захисту повітряних рубежів.
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