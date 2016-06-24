Харківському університету повітряних сил імені Івана Кожедуба надали статус Національного

Про це заявив президент України Петро Порошенко, повідомляє Эспрессо.TV.

Зараз глава держави перебуває в Чугуєві на церемонії вручення дипломів випускникам Харківського університету Повітряних сил, де і оголосив про своє рішення.

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Порошенко також зазначив, що визнає поточний рік роком Повітряних Сил. Це демонструє усвідомлення Україною ролі і місця військової авіації захисту повітряних рубежів.