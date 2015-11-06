Троє депутатів ВР вийшли з фракції БПП, з "Волі народу" вийшов Ланьо
12:00, 06 листопада 2015Політика
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Перший заступник голови Верховної Ради Андрій Парубій оголосив про вихід низки депутатів з фракції "Блок Петра Порошенка".
Троє депутатів ВР вийшли з фракції БПП / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, Парубій повідомив, що з фракції БПП вийшли депутати Олександр Шевченко, Євген Рибчинський і Тарас Батенко.
Крім того, народний депутат Михайло Ланьо вийшов з депутатської групи "Воля народу".
Ланьо був обраний до парламенту від округу №70 (Закарпатська область), Шевченко - від округу №83 (Івано-Франківська область), Батенко - від округу №123 (Львівська область), Рибчинський - від округу №211 (Київ).
Нагадаємо також, що Рибчинський балотувався як самовисуванець на виборах мера Києва, 25 жовтня, хоча кандидатом від БПП на них був чинний мер Віталій Кличко.
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