Троє депутатів ВР вийшли з фракції БПП, з "Волі народу" вийшов Ланьо

Як передає кореспондент УНІАН, Парубій повідомив, що з фракції БПП вийшли депутати Олександр Шевченко, Євген Рибчинський і Тарас Батенко.

Крім того, народний депутат Михайло Ланьо вийшов з депутатської групи "Воля народу".

Ланьо був обраний до парламенту від округу №70 (Закарпатська область), Шевченко - від округу №83 (Івано-Франківська область), Батенко - від округу №123 (Львівська область), Рибчинський - від округу №211 (Київ).

Нагадаємо також, що Рибчинський балотувався як самовисуванець на виборах мера Києва, 25 жовтня, хоча кандидатом від БПП на них був чинний мер Віталій Кличко.