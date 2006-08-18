Чи експортує Україна до Росії радіаційний метал

Міністр України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Віктор БАЛОГА спростував звинувачення Росії про експорт до РФ радіаційної металопродукції з України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам у Києві.

Як зазначив міністр, “якщо метал не пройшов процедуру очищення, його ніхто не може вивезти з Чорнобиля, адже для цього є відповідні пости, де проводиться обстеження та вимірювання радіації в металі”. За словами В.БАЛОГИ, “якби він (метал) був забруднений, його би просто не випустили з території”. Усього за рік вивозять близько 400-500 тонн металу на переробку.

Міністр переконаний, що в цьому звинуваченні “більше елементів етики і політики, ніж фактичного матеріалу”.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня заступник міністра промислової політики України Володимир ГРАНОВСЬКИЙ заявив, що Російська Федерація може ввести мораторій на імпорт української металопродукції через те, що нібито на російський ринок потрапляє радіаційна металопродукція з України.