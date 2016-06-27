В Івано-Франківській області водій збив п'ятьох дітей: стали відомі нові подробиці ДТП (відео)

Троє з них у лікарні в тяжкому стані, передає ТСН.

Діти йшли узбіччям сільської дороги з центру, коли почули, що позаду їду машина. Заради безпеки перейшли на ліву сторону дороги. Однак автомобіль колесом зачепив узбіччя, став некерованим і його кинуло саме на підлітків.

Двоє хлопців та дівчина тепер в дитячій обласній лікарні. За словами медиків, травми їхні тяжкі. Життю хлопців загрози немає. А от 13-річна дівчина у комі в реанімації. "Важкість її стану зумовлена політравмою: пошкодження головного мозку, перелом основи та склепіння черепу. Говорити про перспективи чи прогнози важко", - визнав завідувач реанімації Івано-Франківської обласної дитячої лікарні Олег Курташ.

Читайте такожНа Івано-Франківщині 60-річний водій збив 5 дітей

Іще дві дівчини відбулися саднами. Що сталося на дорозі, кажуть, вони одразу й не зрозуміли.

Водій спершу зупинився оцінити масштаби аварії. Але потім швидко поїхав, навіть не викликавши швидкої. "Я підняла голову. Цей чоловік вийшов з машини, подивився на це все. Через те, що я підняла голову, сказав пару теплих слів. Потім сів у машину і поїхав в бік Тлумача", - пригадує потерпіла Христина Василюк.

Водія, хоч він і виявився їхнім односельцем, потерпілі не впізнали. Однак запам'ятали колір та марку машини.

Правоохоронці застали його вдома: машину він заховав у гараж, а сам спав. Спочатку він намагався переконати поліцейських, що весь час був удома і до аварії не причетний. "Коли ми йому навели всі факти, показали йому автомобіль, тоді він вже зізнався у вчиненому. У водія взято кров на факт вживання алкоголю. Візуально було видно, що він у стані алкогольного сп'яніння", - розповів керівник слідчого відділення Тлумацького відділення поліції Віталій Курко.

Поліція кермувальника затримала. Запобіжний захід йому оберуть днями. Тим часом односельці приголомшені аварією. "Я б ніколи не подумала, що він може таке зробити! Він не пив, нормальна людина. Спокійний, розважливий. Алкоголь чи що йому дало?!", - розмірковують сусіди.

Раніше УНІАН повідомляв, що водій, який збив п'ятьох дітей в Івано-Франківській області, перебував у стані алкогольного сп’яніння.