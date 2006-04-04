В Криму продовжують вбивати людей РПУ

У Криму знайдено мертвим члена Республіканської партії України, який балотувався до міськради Феодосії і до Верховної Ради автономії, Миколу Баришева.

Про це йдеться в заяві президії Політради РПУ, переданій УНІАН.

Республіканська партія України вимушена повторно звернути увагу Президента України і силових відомств на ситуацію, що склалася останнім часом у Криму, наголошується в документі.

РПУ зазначає, що «минув усього тиждень з дня смерті республіканця Анатолія Симоненка, який брав участь у виборах голови селищної ради смт Мирний і здобув перемогу. 3 квітня знову знайдене тіло кандидата в місцеву владу Криму. Убитий – член РПУ Микола Баришев - балотувався до міськради Феодосії і у Верховної Ради Автономної республіки Крим».

На думку республіканців, «беззаконня, що твориться в Криму, вселяє серйозні побоювання. У день голосування рішенням тервиборчкому був знятий з виборів кандидат у мери Сімферополя, член РПУ Олександр ГРЕСС. Хоча пізніше суд визнав рішення тервиборчкому недійсним». РПУ висловлює стурбованість цим ланцюгом подій, що відбулися.

Президія Політради Республіканської партії рішуче наполягає на проведенні ретельного розслідування вбивств кандидатів у депутати, скоєних останнім часом у Криму. Члени президії закликають Президента України негайно вжити заходів для наведення порядку на півострові і відновлення влади закону в АРК