Люди почали приносити квіти до посольства Туреччини в Києві в пам'ять про жертв теракту в аеропорту Стамбула (фото)

Як повідомляє кореспондент УНІАН, вранці біля входу до посольства можна було побачити кілька букетів квітів.

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Як повідомляв УНІАН, ввечері 28 червня у міжнародному терміналі аеропорту Стамбула в результаті атаки смертників сталися два вибухи.

За останніми даними, в результаті теракту загинули щонайменше 43 людини, черед яких 13 іноземців. Зокрема, і одна українка.