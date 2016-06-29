Люди почали приносити квіти до посольства Туреччини в Києві в пам'ять про жертв теракту в аеропорту Стамбула (фото)
14:01, 29 червня 2016Суспільство
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Вранці 29 червня люди почали приносити квіти до посольства Туреччини в Києві в пам'ять про жертв теракту, що стався в міжнародному терміналі аеропорту "Ататюрк" в Стамбулі ввечері 28 червня.
У Києві почали приносити квіти до Посольства Туреччини / Фото УНІАН
Як повідомляє кореспондент УНІАН, вранці біля входу до посольства можна було побачити кілька букетів квітів.
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Як повідомляв УНІАН, ввечері 28 червня у міжнародному терміналі аеропорту Стамбула в результаті атаки смертників сталися два вибухи.
За останніми даними, в результаті теракту загинули щонайменше 43 людини, черед яких 13 іноземців. Зокрема, і одна українка.
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