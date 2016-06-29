В Ужгороді пройшов 7-й закарпатський парад наречених (фоторепортаж)

Як зазначається на сторінці заходу у Facebook, закарпатський парад наречених є видовищним святом, що проводиться до Дня молоді, і яке вже стало традиційною подію для Закарпаття.

Парад наречених в Ужгороді проводився щорічно з 2008 про 2013 року, однак мусив взяти "творчу відпустку" протягом останніх двох років.

Організатори називають подію соціальною акцією.

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"Закарпатська статистика співвідношення шлюбів і розлучень — найкраща в Україні. У нас на три весілля припадає одне розлучення. Але в цілому Україна за цим показником — остання в Європі. Однією з причин розлучень фахівці називають ранній вік вступу в шлюб, поспішність прийняття такого важливого в житті рішення. Дійсно, певна частина дівчат, з ранніх років мріючи про гарне весілля, часто бачить у цій події тільки зовнішню сторону: шикарне плаття з фатою, голуби, лімузин і фотосесія. А про те, що за весіллям почнуться сімейні будні, вони навіть не замислюються. Організатори параду наречених закликають: хочеш свята, біле плаття, захоплені погляди і яскраві фотографії — приходь на парад. А про власне весілля сто разів подумай!", - заявляють організатори.