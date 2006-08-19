Вірі Роїк присвоєне звання Героя України

За утвердження традицій національного декоративно-прикладного мистецтва

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про присвоєння звання Героя України із врученням ордена Держави майстрині художньої вишивки Вірі РОЇК із Сімферополя. Як повідомляє офіційне інтернет-представництво Президента України, звання присвоєно за визначний особистий внесок у розвиток культури України, утвердження традицій національного декоративно-прикладного мистецтва, багаторічну самовіддану творчу та педагогічну діяльність. Фото з сайту Музея Лесі Українки в Ялті

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