Вірі Роїк присвоєне звання Героя України
15:10, 19 серпня 2006Суспільство
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За утвердження традицій національного декоративно-прикладного мистецтва
Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про присвоєння звання Героя України із врученням ордена Держави майстрині художньої вишивки Вірі РОЇК із Сімферополя.
Як повідомляє офіційне інтернет-представництво Президента України, звання присвоєно за визначний особистий внесок у розвиток культури України, утвердження традицій національного декоративно-прикладного мистецтва, багаторічну самовіддану творчу та педагогічну діяльність.
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