7 мільйонів українців працюють за кордоном

Сьогодні у Києві у рамках 4-го Всесвітнього форуму українців представники так званої "четвертої хвилі" трудової еміграції з України, які представляють інтереси близько 7 мільйонів українців, що працюють за кордоном, прийняли рішення про створення нової міжнародної громадської організації «Нова хвиля» з метою захисту прав та об’єднання українців-заробітчан.

Як передає кореспондент УНІАН, співзасновником «Нової хвилі» від України виступає Всеукраїнська громадська організація «Українська взаємодопомога».

Як зазначалося під час зборів, нова громадська установа покликана організувати співпрацю між представниками нової хвилі української трудової міграції та еміграції з громадськими організаціями і державними органами України.

Крім того, "Нова хвиля" покликана широко залучати недержавні сектори України та країн перебування українців для розв’язання їхніх проблем, у тому числі соціальних, сприяти поверненню наших громадян на Батьківщину.

Під час сьогоднішніх установчих зборів було обрано координаційну раду «Нової хвилі», почесного голову, яким стала народний депутат від «Нашої України» Оксана БІЛОЗІР, та раду голів, до якої увійшли представники з кожного континенту.

Учасники зборів також обрали представників - членів ради для створення української світової інформаційної мережі, яка покликана оперативно розповсюджувати інформацію про події, пов’язані з українцями та Україною за кордоном через мережу Інтернет.