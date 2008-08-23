Ющенко підвищив у званні командувача Внутрішніми військами

Президент України Віктор ЮЩЕНКО присвоїв командувачу Внутрішніми військами України Олександру КІХТЕНКУ звання "генерал армії".

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

Водночас міністр додав, що МВС подавало подання на присвоєння генеральських звань близько 30 особам, однак лише третина з них була задоволена.