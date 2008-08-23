Ющенко підвищив у званні командувача Внутрішніми військами
03:50, 23 серпня 2008Суспільство
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Але 30 нових генералів у міліції не буде
Президент України Віктор ЮЩЕНКО присвоїв командувачу Внутрішніми військами України Олександру КІХТЕНКУ звання "генерал армії".
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.
Водночас міністр додав, що МВС подавало подання на присвоєння генеральських звань близько 30 особам, однак лише третина з них була задоволена.
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