Жінки з усього світу з`їдуться до Києва
12:24, 20 серпня 2006Суспільство
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Указом Президента створено Організаційний комітет
У вересні в Києві відбудеться 31 сесія Генеральної асамблеї Міжнародної ради жінок.
Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, церемонію урочистого відкриття роботи Асамблеї заплановано провести 5 вересня в Колонній залі Київської міськдержадміністрації. Розпорядження про це підписав Київський міський головою Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.
У роботі Генеральної асамблеї Міжнародної ради жінок візьмуть участь жінки з 35 країн світу та 200 активісток жіночого руху України.
Триватиме робота сесії до 10 вересня.
Указом Президента України створено Організаційний комітет з підготовки та проведення цього заходу.
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