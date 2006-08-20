Жінки з усього світу з`їдуться до Києва

У вересні в Києві відбудеться 31 сесія Генеральної асамблеї Міжнародної ради жінок.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, церемонію урочистого відкриття роботи Асамблеї заплановано провести 5 вересня в Колонній залі Київської міськдержадміністрації. Розпорядження про це підписав Київський міський головою Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

У роботі Генеральної асамблеї Міжнародної ради жінок візьмуть участь жінки з 35 країн світу та 200 активісток жіночого руху України.

Триватиме робота сесії до 10 вересня.

Указом Президента України створено Організаційний комітет з підготовки та проведення цього заходу.