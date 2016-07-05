Натовп жителів Торецька вночі блокував пересування військових по місту (фото)

Про це написав на своїй сторінці в Facebook начальник Головного управління поліції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

"Сьогодні вночі в Торецьку група осіб з числа місцевих жителів, раніше судимих, осіб у стані алкогольного сп'яніння, серед яких були і жінки, спробувала блокувати переміщення наших військових по місту. Всього близько 100 осіб. Поліція міста була піднята по тривозі", - повідомив він.

За словами Аброськіна, для стабілізації ситуації він прибув в місто, і поліція спробувала роз'яснити людям, що вони порушують закон.

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"Але п'яна юрба, керована провокаторами, відмовилася виконувати наші законні вимоги. Мною було дано наказ розблокувати дорогу і затримати активних учасників, що і було зроблено співробітниками поліції Торецька. Шкода, що міський голова перебував осторонь, як сторонній спостерігач. Замість спілкування з жителями громади вважав за краще зайняти позицію "постою, поспостерігавши, куди випливе", - розповів начальник обласної поліції.

Він додав, що близько опівночі люди розійшлись, а призвідники були доставлені в місцеве відділення поліції.

"До речі, призвідники з місця "протесту" спробували сховатися. Ніхто не розраховував, що поліція буде активно діяти. Бойовики, втрачаючи "підтримку" місцевих жителів, йдуть на все, щоб утримати свій вплив - використовують призвідником заворушень колишніх ув'язнених, страх людей і втома від війни від щоденних обстрілу. Чекали повторення 2014 року, коли дії професійних провокаторів "прихильників русского мира" видавали за позицію місцевих жителів. Повторення 2014 року не буде і час всім звикнути до цієї думки", - підкреслив Аброськін.