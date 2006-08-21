Вибухи стихли, але ліквідація пожежі триває

У Запорізькій області продовжують гасити пожежу на артилерійських складах поблизу с. Новобогданівка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, станом на 7.00 21 серпня осередків відкритого вогню та фактів вибухів боєприпасів на території бази зафіксовано не було. (Вчора віце-прем`єр міністр України Андрій КЛЮЄВ, який прибув до зони надзвичайної ситуації, сказав, що загасити осередки тління на складах боєприпасів поблизу Новобогданівки вдасться не раніше, ніж за кілька днів – УНІАН).

До ліквідації пожежі та надання допомоги населенню впродовж доби від МНС, МВС, Міноборони та МОЗ України залучалося 428 осіб та 96 одиниць техніки.

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня, на складах боєприпасів неподалік від села Новобогданівка в результаті високої температури вибухнули боєприпаси, після чого почалася пожежа. З території військової частини евакуйовані всі працівники і жителі навколишніх сіл.

20 серпня було відновлено рух автотранспорту на автошляху Харків-Ялта та рух потягів на дільниці Мелітополь-Новобогданівка Придніпровської залізниці.