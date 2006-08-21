Відомі політики дискутуватимуть за круглим столом «15 років незалежності: що так? що не так?»

11-00 - В приміщенні медіа-холдингу «Обозреватель» відбудеться круглий стіл на тему: «15 років незалежності: що так? що не так?». В роботі візьмуть участь: Л.Кравчук, Л.Лук’яненко, Л.Танюк, В.Овсієнко, М.Горинь та інші (бульвар Лесі Українки, 0/22). Акредитація представників ЗМІ на місці за редакційними посвідченнями. Телефон: 502-15-13.