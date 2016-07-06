Поліція взялася розслідувати розгром вандалами цвинтаря на Одещині (фото)

Як повідомляє Головне управління поліції в Одеській області, 5 липня о 14:30 до чергової частини Білгород-Дністровського відділу поліції надійшло телефонне повідомлення від голови сільської ради про те, що невідома особа на місцевому цвинтарі пошкодила пам’ятники.

На місце події прибула слідчо-оперативна група та особовий склад кримінальної поліції, які розпочали роботу по встановленню осіб, що вчинили вказане правопорушення.

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За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі заходи по встановленню всіх обставин зазначеної події.

Нагадаємо, інформація про масовий вандалізм на кладовищі в селі Монаші з'явилася вчора.

За словами голови Монашівської сільради Анатолія Черняховського, всього на цвинтарі близько 500 могил, тобто зруйновано було близько третини.