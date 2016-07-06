У Львові госпіталізували 6 осіб з кишковою інфекцією

До Львівської обласної клінічної інфекційної лікарні госпіталізували 6 осіб із гострою кишковою інфекцією.

Про це повідомляє Державна санітарно-епідеміологічна служба України.

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У повідомленні зазначають, що львівяни та мешканці села Великі Грибовичі пов’язують своє захворювання із вживанням продуктів харчування 4 липня у кафе «Імперія».

«Спільними симптомами захворювання є підвищення температури тіла 38-39С, блювання, пронос, явища загальної інтоксикації. Під час опитування госпіталізованих осіб встановлено, що хворі вживали язик заливний, рибу фаршировану, шашлик із свинини, м’ясну нарізку, кавун, суші. В усіх госпіталізованих стан середньої важкості», - йдеться у повідомленні.

Потерпілим пацієнтам у стаціонарних умовах проводиться повний комплекс клініко-лабораторних обстежень, надається необхідний об’єм медичної допомоги відповідно до клінічних протоколів, зазначають у відомстві.