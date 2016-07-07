На Донеччині контррозвідника "МДБ ДНР" засудили до 11 років

Як повідомляє прокуратура Донецької області, під час судових слухань було встановлено, що 42-річний донеччанин у травні 2014 року за власною ініціативою вступив до складу терористичної організації «ДНР», зайнявши «посаду» заступника командира підрозділу контррозвідки під назвою «КОТ» так званого «Міністерства державної безпеки ДНР».

До його обов’язків входило транспортування з території Росії до Донецька та розподілення між бойовиками вогнепальної стрілецької зброї, гранатометів та гранат.

Крім того, посібник терористів здійснював формування та підготовку диверсійних груп, з метою подальшого вчинення терористичних актів та диверсій на території Маріуполя, організовував та безпосередньо приймав участь у виявленні «осіб, які здійснювали диверсійну діяльність відносно терористичної організації «ДНР» на території Донецька».

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У червні 2015 року чоловіка було затримано співробітниками правоохоронних органів України та заарештовано.

В ході судових слухань чоловік своєї провини не визнав, але завдяки чіткій позиції державного обвинувачення, яке підтримувала прокуратура Донецької області, та достатній доказовій базі вину обвинуваченого у суді повністю доведено.

За вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб), ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни) та ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) КК України суд призначив терористу покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.