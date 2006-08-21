Ющенко порівняв Крим зі сплячим слоном

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що Автономна Республіка Крим не на повну потужність використовує природні ресурси, які має в своєму розпорядженні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні на прес-конференції у Форосі.

«Крим повинен активно діяти», - заявив В.ЮЩЕНКО. «А так, мені здається, що це (Крим) сплячий слон, який за незрозумілими правилами розподілив ресурси», - додав він.

На думку Президента, природні ресурси розподілили між собою кримський криміналітет і бандитські угрупування для того, щоб остаточно поділити між собою владу в автономії.

За словами В.ЮЩЕНКА, це стосується як земельних ресурсів, так і ресурсів моря й берегової лінії ПБК.

Крім того, Президент заявив, що Крим, який має унікальну природу, населений представниками різних національностей, повинен стати прикладом для всієї України як зразок міжнаціональної стабільності.

«Крим не повинен бути анклавом бандитських угрупувань, тут повинна формуватися відкрита й прозора політика. Крим повинен стати прикладом», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.