В Києві на вокзалі патрульний поліцейський побив інваліда гумовим кийком

Цей факт виявили співробітники відділу моніторингу Департаменту патрульної поліції, повідомляють у прес-службі відомства.

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"На Центральному залізничному вокзалі співробітник необґрунтовано використав спецзасіб — гумовий кийок — проти людини з обмеженими можливостями. Інцидент трапився в кінці червня цього року", - йдеться у повідомленні.

У поліції пояснили, що між працівниками охоронної фірми та чоловіком з обмеженими можливостями виник конфлікт. Чоловік порушував громадський порядок, вигукував нецензурні слова, вдарив працівника охоронної фірми.

"Патрульний неправильно оцінив ситуацію: дістав спецзасіб — гумовий кийок — і наніс декілька ударів по різних частинах тіла", - підсумовують правоохоронці.

Зараз за цим інцидентом працюють співробітники внутрішньої безпеки та всі матеріали справи передаються у прокуратуру.