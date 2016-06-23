Поліцейські показали відео, на якому патрульний б'є порушника

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник департаменту патрульної поліції Євген Жуков.

"Патрульний бив затриманого в наручниках. Кожен день команда намагається працювати на авторитет. Допомагати, рятувати, запобігати", - розповів він.

Він зазначив, що керівництвом патрульної поліції в порядку моніторингу було виявлено відео з бодікамери співробітника, на якому чітко видно, як патрульний б'є громадянина, а всі інші просто стоять і дивляться.

Читайте такожВ Одесі при отриманні хабара затримали двох патрульних поліцейських

"За всіма ознаками чоловік перебував у стані алкогольного і наркотичного сп'яніння за кермом транспортного засобу, чинив опір при затриманні, насилу дістали з машини, був неадекватний, але це нічого не змінює!", - висловив обурення Жуков.

Наразі, за його словами, співробітники відсторонені від виконання службових обов'язків. Всі матеріали передані до департаменту внутрішньої безпеки і будуть передані в прокуратуру. Проводиться службове розслідування.