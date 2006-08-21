«Укрзалізниця» зрікається проекту швидкісних поїздів

«Укрзалізниця» відмовиться від проекту швидкісного руху поїздів, повідомив виконуючий обов`язки генерального директора «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК сьогодні на прес-конференції.

«Ми повинні від нього відмовитися, і відмовимося від цього проекту», - заявив він.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами в.о. керівника відомства, середня швидкість пасажирських поїздів в Україні на сьогодні становить 50 км/год. «Про які швидкісні рухи 200-250 км/год. можна говорити?», - зазначив він.

За даними В.КОЗАКА, на більш ніж 30% шляхів ремонт вже прострочено. «Ніякої якості, ніяких нових технологій зараз не існує, все, що існує у верхній будові шляху, - це розробки 50-60-х років. Тому ні про який швидкісний рух говорити навіть не доводиться, і мені, як професіоналу, чути про те, що в нас 200-250 км/год. ходитимуть поїзди, просто смішно» - зазначив він.

За словами В.КОЗАКА, в світі для обслуговування швидкісних поїздів будуються окремі шляхи, на яких не ходять вантажні поїзди, тільки пасажирські. Ці шляхи мають спеціальні заходи безпеки, зокрема, не перетинаються автодорогами, захищені від стороннього проникнення. «Це ціла програма, яка повинна розроблятися на десятиліття», - додав він. В.КОЗАК також сказав, що «це серйозні гроші, й ми їх можемо чекати тільки від інвесторів».

«Всі ці розмови про швидкісний рух, давайте ми їх сьогоднішнім днем закінчимо», - підсумував в.о. гендиректора «Укрзалізниці».

Як повідомляв УНІАН, у лютому ц.р. тодішній міністр транспорту і зв`язку України Віктор БОНДАР заявив, що Україна в поточному році запустить дослідний поїзд зі швидкістю 250-300 км на годину. Він зазначив, що Україні необхідно впроваджувати швидкісний рух європейського зразка. В.БОНДАР також додав, що впродовж наступних трьох років ця програма розвиватиметься.