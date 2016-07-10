У Торецьку поліція затримала бойовика "ДНР"

Чоловік, який у 2014 році зі зброєю вистежував на блокпості проукраїнські налаштованих громадян, ховався під виглядом мирного мешканця. Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації поліції Донецької області.

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У травні-червні 2014 року 44-річний чоловік брав участь в окупації міста.

«Найманець здійснював перевірки на блокпості, який був розташований на перехресті шляхів до селища Новгородського та м. Артемове. Завданням озброєного обрізом мисливської рушниці бойовика було обшукувати транспорт та виявляти українських патріотів і просто мешканців інших областей», - повідомили у поліції.