Українські військові розповіли, як взяли позицію "ДНР" під Дебальцевим (відео)

Відео опубліковано на YouTube-каналі "Громадське ТБ".

"Вони не очікували, що ми підемо в контрнаступ, вони звикли, що в нас "аватарська" бригада, але виявилось, що "аватарська" стала бойовою — а 1-й батальйон зі своїм завданням впорався", - заявив командир 1-го батальйону 54-ї бригади Олексій Оцелкревич з позивним "Купол".

Говорячи про Мінські домовленості, він сказав, що на початку "Мінська" Дебальцеве було підконтрольним ЗСУ, тому якби навіть вони зайшли в Дебальцеве, нічого б не порушили.

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"Батальйон пішов двома флангами на позиції бойовиків і 4 години утримував їхні позиції. Коли прийшла команда відступити - спокійно відійшли. З втрат двоє загиблих і 11 поранених. Усіх змогли вивезти. В окопах бойовиків знайшли документи не лише солдат армії "Донецької народної республіки", а й паспорти двох російських лейтенантів", - розповів командир.

Крім того, у цьому бою загинув французький оперний співак — Василь Сліпак з позивним "Міф". Його командир Олександр Карась з позивним "Подолянин" каже, що зі своїм завданням кулеметника "Міф" справився, групу прикрив.

Раніше УНІАН повідомляв, що під Дебальцевим після невдалої атаки бойовиків сили АТО взяли один з опорних пунктів, знищили цілий взвод.