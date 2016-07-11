Геращенко: СБУ і МВС прагнуть не допустити провокацій під час "хресної ходи" на Київ

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Кремлівські технологи побачили, яку смуту, протиріччя і скільки ненависті виплеснув в свідомості українців нешкідливий і проєвропейський "Марш Рівності", проведений ЛГБТ-спільнотою, і вони вирішили спробувати розпалити багаття міжконфесійної ненависті, приправленої кадрами насильства по відношенню до учасників поп-параду", - розповів про приховану мету акції Геращенко.

Читайте такожПарубій очікує провокацій щодо учасників "хресної ходи" в Києві

"МВС і СБУ роблять свою справу. Уважно моніторять ситуацію навколо так званої "хресної ходи". Вивчаються особистості організаторів, джерела фінансування та інші супутні деталі. Серед прихожан Московського патріархату є достатньо осіб, які співпрацюють з нашими оперативними співробітниками", - написав Геращенко.

"Україна на відміну від Росії - вільна країна. Ми не можемо заборонити будь-якій конфесії проводити свої заходи, якщо вони не порушують громадський порядок. Так влаштована демократія. Але якщо хтось в ході так званої "хресної ходи" буде закликати до порушення територіальної цілісності України або насильницького повалення законної влади - він піде шляхом Алли Александровської та інших порушників спокою нашого суспільства", - стверджує Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявив, що Кремль готує провокації на вулицях Києва 26 липня під час "хресної ходи".