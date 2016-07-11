Геращенко: СБУ і МВС прагнуть не допустити провокацій під час "хресної ходи" на Київ
Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко запевнив, що правоохоронні органи зроблять усе можливе, щоб організатори "хресної ходи" не використали цей захід проти України.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Кремлівські технологи побачили, яку смуту, протиріччя і скільки ненависті виплеснув в свідомості українців нешкідливий і проєвропейський "Марш Рівності", проведений ЛГБТ-спільнотою, і вони вирішили спробувати розпалити багаття міжконфесійної ненависті, приправленої кадрами насильства по відношенню до учасників поп-параду", - розповів про приховану мету акції Геращенко.
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"МВС і СБУ роблять свою справу. Уважно моніторять ситуацію навколо так званої "хресної ходи". Вивчаються особистості організаторів, джерела фінансування та інші супутні деталі. Серед прихожан Московського патріархату є достатньо осіб, які співпрацюють з нашими оперативними співробітниками", - написав Геращенко.
"Україна на відміну від Росії - вільна країна. Ми не можемо заборонити будь-якій конфесії проводити свої заходи, якщо вони не порушують громадський порядок. Так влаштована демократія. Але якщо хтось в ході так званої "хресної ходи" буде закликати до порушення територіальної цілісності України або насильницького повалення законної влади - він піде шляхом Алли Александровської та інших порушників спокою нашого суспільства", - стверджує Геращенко.
Як повідомляв УНІАН, раніше голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявив, що Кремль готує провокації на вулицях Києва 26 липня під час "хресної ходи".