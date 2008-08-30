Там, де лунали вибухи, 1 вересня діти підуть до школи

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ вважає, що зону відселення навколо 61-го арсеналу у Лозовій, де сталася пожежа та вибухи боєприпасів, можна скоротити з 5 до 1 кілометра.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, про це Ю.ЄХАНУРОВ сказав під час його сьогоднішньої робочої поїздки до Івано-Франківської області.

За словами міністра, це стало можливим після того як сьогодні о 5.00 ранку припинилися вибухи на арсеналі і фахівці розпочали активну роботу з ліквідації наслідків пожежі та вибухів.

"Таким чином, - зауважив Ю.ЄХАНУРОВ, - у населені пункти, що знаходяться далі одного кілометру від арсеналу, зможуть повернутися їх мешканці. Але лише після перевірки цих населених пунктів фахівцями-саперами".

Він також повідомив, що з 8-ми шкіл Лозівського району Харківщини, що знаходяться поблизу 61-го арсеналу, 7 готові розпочати новий навчальний рік 1 вересня. Одна школа, яка знаходиться ближче за всіх до території арсеналу, розпочне навчальний рік трохи пізніше.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на 61-му арсеналі Південного оперативного командування Сухопутних військ Збройних Сил України у Харківській області виникла 27 серпня близько 16 години. Унаслідок пожежі розпочалась детонація боєприпасів. 27-28 серпня з можливої зони ураження (м. Лозова та прилеглі населені пункти) було евакуйовано 13 тис. 946 осіб. В результаті НП ніхто з людей не постраждав.

Нині евакуйовані місцеві жителі вже повертаються до своїх домівок.

Піротехнічні групи обстежують територію, прилеглу до арсеналу, і гарантують безпеку проживання людей.