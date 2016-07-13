В Раді пропонують суттєво посилити покарання за насильство в родині

Як повідомляється на сайті парламенту, авторами відповідного законопроекту №4952 є понад 40 народних депутатів з різних фракцій.

Тексту проекту закону та пояснювальної записки до нього поки не оприлюднено на сайті ВР.

Водночас прес-служба "Блоку Петра Порошенка" з посиланням на народного депутата з фракції БПП Ірину Луценко, яка є одним з авторів законопроекту, повідомляє, що він передбачає суттєве посилення кримінальної відповідальності за насильство у родині. Максимальне покарання, передбачене документом, - до 12 років позбавлення волі.

Читайте такожУ Києві у власній квартирі побили екс-нардепа від "Свободи" Мірошниченка

“При цьому будуть враховуватись нанесені тілесні ушкодження. Чи було зґвалтування, чи були протиправні дії з боку членів сім’ї по відношенню до дитини, наприклад, розбещення. Як покарання, передбачено не тільки взяття під варту, але і виправні роботи, і роботи, пов’язані з психологічною реабілітацією, передбачена робота з жертвою", - поінформувала вона.

Також, за словами депутата, "стануть можливі заходи, за допомогою яких жертва буде ізольована від кривдника, йому буде заборонено наближатися не ближче певної відстані, щоб дитина, наприклад, не отримала травму".

"Це – величезний пласт законодавства, який змінює філософію і психологію в сім’ї. Фактично, ми виходимо на рівень, коли держава формує політику протидії насильства в сім’ї", – зазначила Луценко.