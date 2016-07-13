На Донеччині представили нового керівника обласної прокуратури

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури Донецької області, його представив перший заступник Генерального прокурора України Дмитро Сторожук.

У своєму вступному слові він наголосив що не зважаючи на особливий стан в Донецькій області необхідно відновити довіру суспільства до діяльності органів прокуратури.

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Перший заступник Генпрокурора України підкреслив: «Перед новим очільником прокуратури Донецької області стоїть завдання побороти проблемні питання регіону, а на сьогоднішній день такою проблемою є контрабанда».

Також відзначалося, що прокуратура захищатиме бізнес від незаконних посягань та слідкуватиме аби підприємці працювали чесно та сприяли економічному зростанню регіону.

У свою чергу Бондаренко подякував керівництву Генеральної прокуратури за проявлену довіру та запевнив присутніх, що повністю розуміє весь рівень відповідальності, покладений на нього і керівництвом, і суспільством у цілому.

Довідка УНІАН. Колишній прокурор Донецької області Андрій Любович, який очолював відомство з квітня 2015 року, написав заяву про звільнення на початку липня. Наразі про його нове місце роботи не повідомляється.

Євген Бондаренко народився у 1981 році у місті Київ, у 2003 році закінчив Національну академію внутрішніх справ. До прокуратури працював в органах внутрішніх справ. Потім обіймав посаду начальника відділу Генеральної прокуратури України. З липня 2015 р. очолював прокуратуру Київської області. Наказом Генпрокурора України від 6 липня 2016 р. призначений на посаду прокурора Донецької області.