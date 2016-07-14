Міністерська казарма: ЗМІ розповіли про секретний готель, в якому мешкає Полторак (фото, відео)

За які кошти збудований комплекс, для чого і як утримується – невідомо, йдеться у розслідуванні "Наші гроші".

За даними журналістів, після призначення Полторака міністром, в інтернеті поширили інформацію, що у звичайній багатоповерхівці на Харківському житловому масиві живе вся його сім’я: дружина - капітан міліції Інна Полторак, син ІТ-шник - Ігор і невістка. Однак, як зазначається, з’ясувалося, що сусіди давно нікого з родини не бачили.

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Так, у телефонній розмові Полторак пояснив, що проживає в іншому місці і це пов’язано з його безпекою.

"Я проживаю в іншому місці, з метою безпеки. В моїй декларації вказано, де я проживаю і я плачу за оренду гроші. Все це є, договір на оренду квартири. Я проживаю на території військової частини. В мене є договір. Знімаю кімнату і там проживаю. І це пов’язано з безпекою, враховуючи те, що я міністр оборони", - заявив Полторак.

Згідно із розслідуванням, персонал військової частини говорить, що в готельному комплексі мешкає тільки родина міністра: на цю територію військовослужбовцям заходити заборонено, "там своя автономія".

Загалом розмір земельної ділянки Міноборони, на якій розташовується вся військова частина, згідно з даними Реєстру нерухомого майна, понад 61 га. Чверть території - відгороджена високим забором для готельного комплексу.

"Жодної інформації про нього немає. За які кошти збудований цей комплекс - невідомо. Як невідомо і те, за чий рахунок зараз утримується ця територія", - йдеться у розслідуванні.

Міноборони на запит відповіло, що інформація про цю військову частину з обмеженим доступом. І що "розголошення цієї інформації може спричинити шкоду обороноздатності держави".