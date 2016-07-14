У Харкові чиновника міськради підозрюють у незаконному збагаченні

У Харкові стосовно заступника директора департаменту міськради розпочато розслідування за підозрою в незаконному збагаченні.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на керівника місцевої прокуратури №5 Андрія Бугаєва, досудове розслідування проводиться за ч. 2 ст. 368-2 КК України (незаконне збагачення). Дана стаття передбачає покарання позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

За його даними, предметом розслідування є обставини перепродажу 6 нежитлових приміщень комунальної власності в різних районах Харкова. За попередніми даними, посадовець через посередника переоформляв приміщення на власну доньку та її знайомих.

При цьому, згідно з декларацією про доходи, за 2015 рік заступник департаменту заробив 77,7 тис. грн.

Сьогодні, 14 липня, в рамках провадження проведено обшуки за місцем проживання фігуранта. Досудове розслідування триває.