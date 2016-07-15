Черкаські АТОшники блокували магістральну вулицю, вимагаючи дати їм землю в іншому кінці області (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, вони безперестанку рухалися пішохідним переходом, перекривши рух транспорту.

В акції протесту взяли участь близько 90 учасників АТО з Черкас та Черкаського району. Вони вимагали надати їм земельні ділянки для ведення сільського господарства в Христинівському районі, розташованому в протилежному кінці області.

Читайте такожНа Дніпропетровщині створено атлас земель, зарезервованих для бійців АТО

Як запевняли учасники акції протесту, документи на ці ділянки вже готові, але Держгеокадастр не поспішає надавати їм землю. Начебто на перешкоді стоять місцеві жителі, які вимагають перш за все надати земельні ділянки місцевим працівникам соціальної сфери та учасникам АТО.

Після годинної акції протесту протестувальників запросили до обласного управління Держгеокадастру для проведення переговорів.