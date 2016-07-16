Напад на інкасаторський автомобіль у Запорізькій області: в лікарні помер один з учасників банди

Про це у Facebook повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.

«Щойно стало відомо, що у лікарні від отриманих поранень помер один з членів бандформування, яке здійснювало напади на інкасаторські машини на Запоріжжі. Він був громадянином РФ і лише нещодавно набув українського громадянства. Загиблий міг би дати цінні покази, але у слідства залишаються двоє інших - які вже почали розповідати про свої злочини», - написала вона.

Також Гітлянська повідомила, що голова СБУ Василь Грицак дав доручення не припиняти пошуки, доки всі члени бандформування не будуть затримані. Отже, тривають активні оперативно-розшукові заходи, додала речник.

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Як повідомляв УНІАН, 15 липня близько 17.00 на автошляху Пологи-Оріхів в Оріхівському районі Запорізької області невідомі особи скоїли напад на інкасаторську машину «Ощадбанку». Нападники застосували вогнепальну зброю – пістолети, автомати, кулемет і гранатомети.

Пізніше під час спецоперації із затримання зловмисників, яку проводила поліція спільно з УСБУ, одного з них правоохоронці ліквідували. Ще трьох нападників затримано, двоє з них у лікарні. Затриманих підозрюють у причетності до серії нападів на банківські установи Запоріжжя, а також ще до одного подібного нападу на інкасаторський автомобіль.

Раніше в СБУ повідомили, що серед затриманих членів банди нападників на інкасаторів у Запорізькій області, – військові Нацгвардії та громадянин Росії.