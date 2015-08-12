Порошенко створив оргкомітет з підготовки заходів до 75-х роковин трагедії Бабиного Яру

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, співголовами оргкомітету призначено прем'єр-міністра і главу Адміністрації президента.

Документ передбачає, зокрема проведення жалобних заходів на території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр"; створення експозиції про злочини нацистів під час окупації Києва у роки Другої світової війни, в тому числі про масове вбивство євреїв 29-30 вересня 1941 року у Бабиному Яру.

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Кабінету міністрів доручено забезпечити до 1 грудня 2015 року підготовку плану заходів щодо розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр", передбачивши, зокрема, проведення міжнародного конкурсу проектів перспективного розвитку заповідника.