Черновецький: чим більше чиновників - тим більше хабарів

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ пояснює необхідність скорочення кількості адміністративних районів у столиці одним з напрямів боротьби з корупцією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу.

За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, нинішня кількість районів (10 – УНІАН) шкодить населенню, підприємцям. Мер пояснив це тим, що чим більше чиновників, тим більше хабарів вони вимагають, і таким чином у простих людей виникає велика кількість проблем.

Крім того, відзначив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, зміни в законодавстві, які набули чинності з його приходом на посаду міського голови, також негативно позначилися на простих киянах. «Оскільки сьогодні голова району призначається не мною, а більшістю депутатів району. Тут відсутній принцип призначення на посаду функціонерів, які мають досвід господарської роботи, які розуміють, що таке нормальна бюрократія. Це здебільшого люди, які спілкуються з населенням політичними гаслами, необов`язкові, шахраюваті в деяких випадках», - пояснив мер.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ наголосив, що в питанні скорочення кількості районів у столиці керуватиметься думкою киян.

Він також додав, що на сьогодні в деяких районах голови адміністрацій почали продавати дитячі садки та інше майно, і «повністю поринули в незаконний бізнес».

«Я з цього питання радитимусь з киянами: які райони залишити, а які скоротити. Якщо скажуть залишити один чи два, так воно й буде», - сказав мер столиці.

Як повідомляв УНІАН, на розгляд найближчої сесії Київради планується винести проект рішення, яким передбачається вже з 1 січня 2009 року утворення в столиці 5 адміністративних районів: Дарницького, Деснянського, Оболонського, Печерського і Солом’янського.