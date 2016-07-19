На Львівщині прикордонники виявили понад 12 тисяч пачок контрабандних сигарет (фото, відео)

12:50, 19 липня 2016
Суспільство
671 0

Прикордонники Львівського загону спільно з працівниками митниці завадили перевезенню через кордон значної партії контрабандних тютюнових виробів.

сигареты / ГПСУ

Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.

У стінках фургону оглядова група знайшла схованки з тютюном.

Читайте такожВ Одеській області затримали контрабандні сигарети на 1,2 мільйона

"Усього прикордонники виявили в них майже 12,5 тисяч пачок сигарет різних торгових марок без акцизу. Схованки були обладнані в бічних стінках та даху фургона. Ділки готувалися завчасно, вони демонтували частину термоізоляційного матеріалу та встановили перегородки з фанери", - йдеться у повідомленні.

Наразі цигарки вилучені та передані працівникам фіскальної служби. Крім того, окрім сигарет, чоловік втратив й свою автівку.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter