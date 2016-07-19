На Львівщині прикордонники виявили понад 12 тисяч пачок контрабандних сигарет (фото, відео)
12:50, 19 липня 2016Суспільство
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Прикордонники Львівського загону спільно з працівниками митниці завадили перевезенню через кордон значної партії контрабандних тютюнових виробів.
Прикордонники виявили партію контрабандних сигарет / ДПСУ
Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.
У стінках фургону оглядова група знайшла схованки з тютюном.
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"Усього прикордонники виявили в них майже 12,5 тисяч пачок сигарет різних торгових марок без акцизу. Схованки були обладнані в бічних стінках та даху фургона. Ділки готувалися завчасно, вони демонтували частину термоізоляційного матеріалу та встановили перегородки з фанери", - йдеться у повідомленні.
Наразі цигарки вилучені та передані працівникам фіскальної служби. Крім того, окрім сигарет, чоловік втратив й свою автівку.
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