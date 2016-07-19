Розбиті машини і вирвані дерева: наслідки потужного урагану в Харкові (фото)

Хоча ураган тривав лише кілька хвилин, його наслідки були помітні у всіх районах міста, передає 057.ua. Знімки наслідків вчорашньої стихії вже сьогодні почали викладати в соцмережу жителі всіх районів міста.

На Олексіївці деревами привалило машину, а на Павлівської площі, де проходить її реконструкція, забрало залізний павільйон, який "приземлився" на припарковані автомобілі. На початку Пушкінської дорогу перейти було неможливо, так як потік води міг знести пішохода. Біля площі Свободи вітер "повиривав з корінням дерева.

В результаті сильного дощу і вітру, було знеструмлено Жовтнева, Плеханівська, Аэрофлотская і Новобаварская електропідстанції, які забезпечують електропостачання контактної мережі. У зв'язку з цим тимчасово не курсували тролейбуси на Баварії, також було порушено рух тролейбусів по пр. Гагаріна і трамваїв по вул. Плеханівській.

В даний час в Харкові працюють комунальні бригади та ліквідовують наслідки буревію.