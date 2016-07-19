Розбиті машини і вирвані дерева: наслідки потужного урагану в Харкові (фото)

14:28, 19 липня 2016
Суспільство
21150 0

Внаслідок урагану, який розпочався раптово, в Харкові були вирвані з коренем дерева, розбиті автомобілі і повалені зупинки і рекламні щити.

фото с соцсетей

Хоча ураган тривав лише кілька хвилин, його наслідки були помітні у всіх районах міста, передає 057.ua. Знімки наслідків вчорашньої стихії вже сьогодні почали викладати в соцмережу жителі всіх районів міста.

фото из соцсети
фото из соцсети

На Олексіївці деревами привалило машину, а на Павлівської площі, де проходить її реконструкція, забрало залізний павільйон, який "приземлився" на припарковані автомобілі. На початку Пушкінської дорогу перейти було неможливо, так як потік води міг знести пішохода. Біля площі Свободи вітер "повиривав з корінням дерева.

фото из соцсети

В результаті сильного дощу і вітру, було знеструмлено Жовтнева, Плеханівська, Аэрофлотская і Новобаварская електропідстанції, які забезпечують електропостачання контактної мережі. У зв'язку з цим тимчасово не курсували тролейбуси на Баварії, також було порушено рух тролейбусів по пр. Гагаріна і трамваїв по вул. Плеханівській.

В даний час в Харкові працюють комунальні бригади та ліквідовують наслідки буревію.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter