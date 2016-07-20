Головний редактор "Української правди" пов'язує загибель Шеремета з його професійною діяльністю

Про це на місці трагедії, що сталася в центрі Києва 20 липня, Мусаєва-Боровик заявила кореспонденту Радіо Свобода.

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Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув сьогодні вранці у центрі Києва внаслідок вибуху автомобіля. Автомобіль належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, але її в машині не було. Поліція попередньо кваліфікує вибух автомобіля як умисне вбивство.

Шеремет останні п’ять років жив у Києві, працював в "Українській правді", був ведучим на радіо "Вести".