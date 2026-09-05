НАТО вперше навчалось бити атомні підводні човни Росії без США: Politico розкрило деталі

Союзні війська зібралися поблизу Ісландії, щоб відпрацювати полювання на російські підводні човни, при цьому ключовий член був відсутній.

Країни НАТО провели масштабні військові навчання біля берегів Ісландії, відпрацьовуючи пошук і виявлення російських підводних човнів. Вперше до маневрів не приєднався жоден американський корабель або літак.

Як пише Politico, навчання "Північний вікінг" стали показовими на тлі зміни ролі США в НАТО та посилення уваги союзників до безпеки Північної Атлантики. Зазначається, що у маневрах брали участь канадські військові кораблі, бельгійські винищувачі, німецькі розвідувальні літаки, а також сили Франції, Португалії та інших країн Альянсу. Операцією керував французький контр-адмірал Ніколя Молітор.

"Ми бачимо, як Європа і Канада активізуються, і ми бачимо це буквально тут", – заявив міністр оборони Ісландії Йонас Алланссон.

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Видання зазначило, що Ісландія має стратегічне значення, оскільки розташована поблизу так званого ГІУК-пролому – морського простору між Гренландією, Ісландією та Великою Британією. Через цей район російські атомні підводні човни можуть виходити з баз на Кольському півострові в Атлантичний океан.

У НАТО вважають цей напрямок одним із ключових для контролю доступу російських підводних сил до Атлантики.

"Для НАТО і для Росії це справді розділова лінія", – сказав представник Альянсу на умовах анонімності.

За його словами, якщо Росія зможе контролювати цей район і безперешкодно проводити через нього підводні човни, то отримає значно ширші можливості для дій в Атлантиці.

США вперше не взяли участі в навчаннях

Відсутність американських кораблів та літаків стала однією з найбільш помітних особливостей цьогорічних маневрів. Навчання "Північний вікінг" США проводили протягом десятиліть, і раніше американські сили відігравали в них провідну роль.

Ще два роки тому два десантні кораблі ВМС США з морськими піхотинцями та авіацією очолювали навчання. Цього разу основне навантаження лягло на канадські та європейські сили.

Водночас американська присутність в Ісландії повністю не зникла. Військові будівельні бригади США працюють над новими об'єктами на військовій частині аеропорту Кефлавік, а американські військові також допомагають із плануванням.

Представники НАТО наголосили, що Альянс має бути здатним діяти незалежно від участі окремої держави.

"Це доказ того, що НАТО готове захищати кожен сантиметр території союзників і діяти там, де цього потребує безпека Альянсу", – заявив представник НАТО Тімоті П'єтрак.

Російська загроза зростає

Навчання проходять на тлі загострення відносин між Росією та країнами Заходу. Союзники дедалі більше побоюються не лише військової активності РФ, а й можливих атак на критичну інфраструктуру.

Особливе занепокоєння викликають підводні кабелі зв'язку та трубопроводи. У Німеччині, зокрема, вважають необхідним постійно контролювати такі об'єкти.

Під час навчань німецький літак здійснював розвідку над Північною Атлантикою, картографував морське дно та передавав інформацію міжнародній флотилії.

НАТО посилює оборону Арктики

Посилення уваги до Північної Атлантики відбувається також на тлі суперечок навколо Арктики та Гренландії. Раніше адміністрація Дональда Трампа неодноразово порушувала питання щодо контролю над Гренландією, що викликало занепокоєння серед європейських союзників США.

На цьому тлі європейські країни та Канада дедалі активніше розвивають власні можливості в регіоні.

"Ці кораблі є першою лінією оборони по обидва боки Атлантики", – зазначив французький контр-адмірал Ніколя Молітор.

Він наголосив, що сила НАТО полягає у спільних діях союзників. За його словами, кораблі Альянсу не залишаються самі навіть тоді, коли американські сили не беруть участі в конкретній операції.

Протистояння РФ і НАТО

Відносини між Росією та НАТО залишаються вкрай напруженими. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Москва та Альянс фактично перебувають у стані постійного військово-політичного протистояння.

Одним із проявів цього протистояння стали численні випадки порушення російської військової присутності поблизу території країн Альянсу. Йдеться, зокрема, про порушення повітряного простору та посилення військової активності РФ на східному фланзі НАТО.

2026 року країни НАТО також повідомляють про посилення російської гібридної активності. Зокрема, йдеться про дрони, диверсії, кібератаки та інші дії, які, за оцінками західних представників, дозволяють Москві перевіряти реакцію та вразливості європейських держав. Німецький генерал Карстен Броєр заявляв, що Росія використовує дрони для вивчення європейської ППО та пошуку її слабких місць.