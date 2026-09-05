Шведський літак-радар ASC 890 вже виконує бойові завдання в Україні, – Міноборони

Унікальний борт передали в межах рекордного пакета допомоги, але його вильоти довгий час залишалися загадкою.

Шведський літак радіолокаційного дозору ASC 890 виконує бойові вильоти над територією України ще з березня 2026 року. Про це офіційно повідомило Міністерство оборони України.

Зазначається, що про передачу літака Швеція оголосила ще у травні 2024-го – тоді це був 16-й, і на той момент найбільший, пакет військової допомоги Києву вартістю близько 1,25 мільярда доларів. Сам факт передачі Україна підтвердила у серпні 2025 року, а бойові вильоти літак почав виконувати приблизно через сім місяців.

Видання Defence Blog акцентує, що сліди перебування машини в українському небі з'являлися й раніше офіційних заяв. Ще 20 березня 2026 року в одному з російських телеграм-каналів опублікували відео, на якому нібито видно цей літак у горизонтальному польоті, а на фоні чути українську мову. Втім, ані точну дату зйомки, ані місце на той момент підтвердити не вдалося.

Відео дня

Як стало відомо, ASC 890 побудований на базі регіонального літака Saab 340 і легко впізнається за характерним прямокутним обтічником над фюзеляжем – його ще називають "балансиром". Всередині – радар Erieye з активною фазованою антенною решіткою, здатний засікати літаки та кораблі на відстані до 450 кілометрів, працюючи зазвичай на висоті близько 20 тисяч футів. За наявною інформацією, екіпаж машини – шість осіб, серед яких офіцер управління місією, оператор бойового керування та оператор спостереження.

Фактично, за словами авторів огляду, цей борт працює як літаюча радіолокаційна станція і командний пункт одночасно. Він здатний виявляти російські літаки, крилаті ракети та дрони задовго до того, як їх "побачать" наземні радари, а потім передавати ці дані українським пілотам-винищувачам.

До передачі, як свідчать дані видання, Швеція мала на озброєнні два таких літаки – і, судячи з усього, обидва вирушили до України, тимчасово залишивши шведські ВПС без власного авіаційного дозору до прибуття заміни. Шведські оборонні посадовці, які навесні 2025-го коментували чутки про зволікання, пояснювали: частина затримки з постачанням була пов'язана з доопрацюванням систем обміну даними, щоб літак міг "спілкуватися" з українськими F-16.

У Міноборони України зазначають, що ASC 890 інтегровано у масштабну систему протиповітряних дій, розгорнуту на базі західних винищувачів. Ядром цієї мережі виступають F-16, які передали у 2024 році Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія, тоді як частина пілотів проходить навчання у тренувальному центрі в Румунії.

Літаки ASC 890 - інші новини

Нагадаємо, авіаційний експерт Костянтин Криволап наголошував, що ці борти "виведуть українську авіацію на якісно інший рівень". За його оцінкою, новий розвідник посилить взаємодію не лише із західними F-16, а й із радянськими МіГ-29, Су-24 та Су-27. Фахівець пояснив це на прикладі: винищувач може ще не бачити об'єкт власним радаром, але вже мати точну цілевказівку з ASC 890, що дозволяє пілоту працювати на випередження.

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