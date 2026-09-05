Шведський літак-радар ASC 890 вже виконує бойові завдання в Україні, – Міноборони

Шведський літак радіолокаційного дозору ASC 890 виконує бойові вильоти над територією України ще з березня 2026 року. Про це офіційно повідомило Міністерство оборони України.
Зазначається, що про передачу літака Швеція оголосила ще у травні 2024-го – тоді це був 16-й, і на той момент найбільший, пакет військової допомоги Києву вартістю близько 1,25 мільярда доларів. Сам факт передачі Україна підтвердила у серпні 2025 року, а бойові вильоти літак почав виконувати приблизно через сім місяців.
Видання Defence Blog акцентує, що сліди перебування машини в українському небі з'являлися й раніше офіційних заяв. Ще 20 березня 2026 року в одному з російських телеграм-каналів опублікували відео, на якому нібито видно цей літак у горизонтальному польоті, а на фоні чути українську мову. Втім, ані точну дату зйомки, ані місце на той момент підтвердити не вдалося.
Як стало відомо, ASC 890 побудований на базі регіонального літака Saab 340 і легко впізнається за характерним прямокутним обтічником над фюзеляжем – його ще називають "балансиром". Всередині – радар Erieye з активною фазованою антенною решіткою, здатний засікати літаки та кораблі на відстані до 450 кілометрів, працюючи зазвичай на висоті близько 20 тисяч футів. За наявною інформацією, екіпаж машини – шість осіб, серед яких офіцер управління місією, оператор бойового керування та оператор спостереження.
Фактично, за словами авторів огляду, цей борт працює як літаюча радіолокаційна станція і командний пункт одночасно. Він здатний виявляти російські літаки, крилаті ракети та дрони задовго до того, як їх "побачать" наземні радари, а потім передавати ці дані українським пілотам-винищувачам.
До передачі, як свідчать дані видання, Швеція мала на озброєнні два таких літаки – і, судячи з усього, обидва вирушили до України, тимчасово залишивши шведські ВПС без власного авіаційного дозору до прибуття заміни. Шведські оборонні посадовці, які навесні 2025-го коментували чутки про зволікання, пояснювали: частина затримки з постачанням була пов'язана з доопрацюванням систем обміну даними, щоб літак міг "спілкуватися" з українськими F-16.
У Міноборони України зазначають, що ASC 890 інтегровано у масштабну систему протиповітряних дій, розгорнуту на базі західних винищувачів. Ядром цієї мережі виступають F-16, які передали у 2024 році Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія, тоді як частина пілотів проходить навчання у тренувальному центрі в Румунії.
Літаки ASC 890 - інші новини
Нагадаємо, авіаційний експерт Костянтин Криволап наголошував, що ці борти "виведуть українську авіацію на якісно інший рівень". За його оцінкою, новий розвідник посилить взаємодію не лише із західними F-16, а й із радянськими МіГ-29, Су-24 та Су-27. Фахівець пояснив це на прикладі: винищувач може ще не бачити об'єкт власним радаром, але вже мати точну цілевказівку з ASC 890, що дозволяє пілоту працювати на випередження.