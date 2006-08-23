Міліція затримала основного ”перевертня” у справі про вбивство Єрохіна

Міліція затримала ключового фігуранта у справі про вбивство полковника міліції Романа Єрохіна - колишнього працівника УБОЗу Вадима КЛІКОВСЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, учора після покладання квітів до Меморіалу співробітникам міліції, загиблим при виконанні службових обов’язків міністр повідомив, що в розшуку перебуває один з високопосадових працівників УБОЗ Вадим КЛІКОВСЬКИЙ. Ю.ЛУЦЕНКО визнав, що працівники правоохоронних органів двічі намагалися затримати В.КЛІКОВСЬКОГО, але обидва рази це їм не вдалося, оскільки тому якимось чином вдавалося зникнути. При цьому Ю.ЛУЦЕНКО припускає, що, напевно, В.КЛІКОВСЬКОМУ вдавалося втекти від затримання через виток інформації. В той же час міністр зазначив, що не знає, від кого йде виток інформації, оскільки розслідуванням цієї справи займається і СБУ, і МВС, і Генеральна прокуратура.

Ю.ЛУЦЕНКО підтвердив, що замовником викрадення та вбивства Р.Єрохіна є «серйозний бізнесмен із Донецької області», який на сьогодні посідає крісло народного депутата.