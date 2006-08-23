У Полтаві відкрито меморіальну дошку Симону Петлюрі

Сьогодні у Полтаві керівники міста та голова Полтавської обласної державної адміністрації Валерій АСАДЧЕВ відкрили меморіальну дошку відомому полтавчанину Симону Петлюрі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Української народної партії, дошку встановлено на колишній будівлі Полтавської духовної семінарії по вул.Сковороди (нині Аграрна академія), де з 1895 по 1902 роки С.Петлюра навчався на священика.

Губернатор вважає меморіальну дошку «лише першим кроком до відновлення історичної справедливості». На сьогоднішній урочистій церемонії В.АСАДЧЕВ повідомив, що найближчим часом заплановано провести конкурс на кращий проект пам’ятника С.Петлюрі, перейменувати на його честь вулицю і посилити інформаційну роботу серед громади для відновлення достовірних даних про діяльність С.Петлюри.

Всеукраїнським товариством «Просвіта» ім.Т.Шевченка, головою якого є член УНП Павло МОВЧАН, уже декілька років проводяться наукові слухання про діяльність С.Петлюри.