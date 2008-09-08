Голівудські фахівці працюють на київську кіностудію

На одній з нових київських кіностудій створюється база для розвитку індустрії 3D-анімації із залученням фахівців з Голлівуду.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН генеральний продюсер нового повнометражного мультиплікаційного фільму "Лапи і Шнури" (сценарій для якого написав автор «Мадагаскару» і "Лісової братви" Біллі ФРОЛІК) Михайло ДУДКО.

У той же час він залишив у секреті, на якій конкретно кіностудії створюється спеціальне технічне оснащення і проводиться робота з підготовки вітчизняних фахівців до створення 3D-анімації, підкресливши, що головним є на сьогодні сам прецедент створення в Україні індустрії за голлівудською технологією. З цією метою до Києва запрошений для роботи фахівець Голлівудської кіностудії «CG Supervisor» (CG-супервайзер), який відповідає за технічну частину реалізації проектів, Яків БАТЛЕР. Він працював над такими проектами, зокрема, як: "Гарі Поттер", "Матриця 2-3", "Людина-павук", "Сезон полювання", "Лісова братва", "Бі Муві", "Полярний експрес".

Я.БАТЛЕР підкреслив на прес-конференції, що для нього дуже цікаво розвинути індустрію 3D-анімації за технологією Голлівуду в Україні. Головною метою на сьогодні для нього є навчити і підготувати українських фахівців, щоб надалі тут реалізовувалися подальші анімаційні проекти за даною технологією. Він зазначив, що досі нею не володіють ні в жодній з країн СНД і Європи.

«Крім самого мультфільму ми даємо людям дуже цінні знання, ми створюємо фахівців. У житті країни, мені здається, це має бути цікавий факт», - сказав Я.БАТЛЕР. Він також розповів, що технічна система в Києві створюється (з березня цього року) з використанням найкращих технічних елементів у створенні анімаційних фільмів, використовуваних провідними американськими студіями.

«Вже вона, система, в багатьох аспектах на рівні, а в деяких випадках навіть краще, ніж схожі системи в Лос-Анджелесі», - заявив Я.БАТЛЕР.

Сьогодні над створенням мультику "Лапи і Шнури" працюють близько 100 чоловік. Як зазначив М.ДУДКО, до створення аніме залучені й інші відомі фахівці з Голлівуду. «Технологія, яку використовуємо тут, голлівудська. Мається на увазі, що з наших людей роблять фахівців голлівудського рівня. А це не лише знання, це підхід до роботи і багато чого іншого», - підкреслив генпродюсер.

Учасники прес-конференції відмовилися розповісти історію нового мультика, пояснивши, що вона має бути сюрпризом для глядача. Але, за словами М.ДУДКА, історію можна було б порівняти з коктейлем з фільмів «Аліса в країні чудес», «Чарівник країни Оз», але вона є все ж таки оригінальною. М.ДУДКО повідомив, що в картині немає персонажів-людей.

Прогнозується, що закінчити випуск фільму зможуть протягом 1-1,5 року. Де вперше покажуть мультик - поки що невідомо.