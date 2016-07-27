На Вінниччині створено обласний Центр національних культур

Ідея створити на Вінниччині Центр національних культур виникла ще у 2007 році, адже в області представлено понад 100 товариств національних меншин. До роботи Центру долучатимуться всі бажаючі.

Наразі ж на громадських засадах працюють представники найактивніших товариств. Заклад проводитиме культурні та просвітницькі заходи, а одним з ключових його завдань стане налагодження зв’язків з українцями закордоном. Адже упродовж останніх десяти років українська діаспора в різних країнах світу активізувалася, почали створюватися громадські формування, які пропагують українську культуру за межами України. Тому головне завдання Центру - побудувати мости між українцями закордоном.

Голова Вінницької облдержадміністрації Валерій Коровій, відкриваючи Центр, висловив подяку за те, що у нелегкий час представники різних національностей в України залишаються толерантними та підтримують один одного.

«Як ніколи, кожен з нас сьогодні має розуміти, що підтримка та взаємоповага - це найбільша цінність для людини. Підтримуючи один одного і діючи спільно, ми рухаємось вперед. Відкриття побідного Центру свідчить про співпрацю між владою та представниками національних меншин, і спільно ми маємо долати ті виклики, що стоять перед суспільством. Адже сьогодні ми маємо докласти усіх зусиль для створення дійсно європейської держави», - наголосив Валерій Коровій.